На Черкасщине остановили избирательную "карусель" (фото, видео)

Автобусы с нарушителями задержаны, их пассажиры дают показания. Открыто уголовное производство по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса Украины.

Работая над выявлением нарушений в сфере избирательного законодательства сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Черкасской области обнаружили в соцсети информацию, о том, что неизвестный на территории города Черкассы организует людей для осуществления фальсификаций и срыва выборов. Полученная информация незамедлительно была зарегистрирована и начата проверка, которая впоследствии нашла свое подтверждение.

Как выяснили оперативники, местный житель, уроженец Одесской области, совместно с другими лицами ищет среди жителей Черкащины желающих на поездку в другие регионы страны для участия в фальсификации выборов. Для этого злоумышленник нанял три автобуса, вместимостью около пятидесяти посадочных мест каждый и начал поиски кандидатов. Каждое лицо, которое дало согласие на поездку, должно было иметь паспорт гражданина Украины и явиться в указанное время в определенном месте, где вербовщик лично проверял их документы, записывал данные и фотографировал вместе с паспортом для отчетности. Фальсификаторам обещали от 500 до 2000 гривен, бесплатный проезд комфортабельным автобусом, полноценное питание и все необходимые условия.

Ночью с 25 на 26 октября, когда группы были сформированы и автобусы начали движение, они были задержаны работниками милиции. Первый из автобусов правоохранители остановили на выезде из города Черкассы. Во время осмотра его пассажиров, некоторые из которых в прошлом имели проблемы с законом, были найдены наркотические вещества, устройства для курения наркотиков и алкоголь. Другие автобусы, пассажиры которых - в основном местные студенты, были задержаны на месте сбора.

Всех участников избирательной «карусели», а это около восьмидесяти человек, доставили в следственное управление УМВД. В своих показаниях они рассказывают, что организатор предложил им заработок в случае, если они прибудут в Одесскую область и отдадут свой голос за кандидата в народные депутаты Виталия Барвиненко. Организатор фальсификаций задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Злоумышленник подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 160 (Подкуп избирателя) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

Сейчас сотрудники милиции продолжают следственно-оперативные мероприятия по установлению полного круга лиц, причастных к совершению данного уголовного правонарушения и привлечению их к ответственности.