В Одессе подозрительные «журналисты» контролируют студентов, фотографирующих бюллетени в кабинках

Как сообщили УНИАН в Одесской областной организации ВО «Комитет избирателей Украины», это происходит на участке №511098 в округе №133, расположенном в Одесском государственном экологическом университете, где ранее была зафиксирована фотосъемка в кабинках.

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«После приезда милиции у кабинок для голосования появились несколько молодых людей спортивного телосложения, которые требуют, чтобы студенты показывали им свои мобильные телефоны при выходе из кабинок. Молодые спортсмены представляются журналистами интернет-издания «Приморье». Следует отметить, что попытка узнать, что-либо об этом издании не увенчалась успехом», - отметили в организации.

Как сообщал УНИАН, в Одессе милиция проверяет информацию о фотографировании бюллетеней студентами Одесского государственного экологического университета.