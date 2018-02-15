Турчинов признался, что в начале агрессии РФ обманывал общество о состоянии боеготовности армии

В ответ на это адвокат Януковича заявил, что Турчинов нарушил присягу.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что, чтобы не сеять панику, вводил общество в заблуждение относительно боеготовности армии, заявляя людям в начале вооруженной агрессии России "что армия вас защитит", хотя в армии было мало боеспособных частей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов, который с 23 февраля по 7 июня 2014 года исполнял обязанности главы Украинского государства, сказал на допросе во время заседания Оболонского райсуда Киева по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

В ответ на это адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что Турчинов нарушил присягу. На что тот ответил, что не давал присяги в суде на то время.

После этого защитник экс-президента начал задавать вопросы, которые не касаются предмета судебного разбирательства, а именно уличать Турчинова в том, что тот, как один из лидеров Майдана, блокировал здания КГГА, профсоюзов, министерств и Октябрьского дворца.

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Сердюк также заявил, что будто бы на Майдан везли оружие.

Секретарь СНБО ответил, что на Майдане оружия не было, а единственным оружием митингующих были щиты и дубинки, чтобы защищаться от агрессивно настроенного «Беркута». В то же время, по словам Турчинова, есть огромное количество доказательств применения огнестрельного оружия против митингующих.