Турчинов объяснил, для выполнения какого плана Москвы Янукович написал письмо Путину (видео)

Турчинов заявил, что в планах Москвы было спровоцировать вооруженный конфликт в Крыму, взять под контроль юг, восток и Киев, вернуть Януковича на пост президента и возобновить контроль над Украиной.

Коллегия судей Оболонского райсуда Киева на заседании по рассмотрению дела о государственной измене экс-президента Виктора Януковича начала допрос свидетеля стороны обвинения - секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.

Читайте такжеТурчинов заявляет, что хотел убедить Януковича написать заявление об отставке (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, Турчинов заявил, что в планах Москвы было спровоцировать вооруженный конфликт в Крыму, а затем, пользуясь безвластием в Украине и сепаратистскими движениями, взять под контроль юг и восток страны, а также Киев, вернуть Януковича на пост президента и возобновить контроль над Украиной.

По словам Турчинова, именно для выполнения такого плана Янукович написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Украину.

Турчинов на момент аннексии Россией Крыма и после бегства Януковича из Украины был избран на должность председателя Верховной Рады и исполнял обязанности президента Украины.