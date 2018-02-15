Турчинов объяснил, для выполнения какого плана Москвы Янукович написал письмо Путину (видео)

15:21, 15 февраля 2018
Политика
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Суд по делу о госизмене Януковича начал допрос Турчинова / rnbo.gov.ua

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Как передает корреспондент УНИАН, Турчинов заявил, что в планах Москвы было спровоцировать вооруженный конфликт в Крыму, а затем, пользуясь безвластием в Украине и сепаратистскими движениями, взять под контроль юг и восток страны, а также Киев, вернуть Януковича на пост президента и возобновить контроль над Украиной.

По словам Турчинова, именно для выполнения такого плана Янукович написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Украину.

Турчинов на момент аннексии Россией Крыма и после бегства Януковича из Украины был избран на должность председателя Верховной Рады и исполнял обязанности президента Украины.

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