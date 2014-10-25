Стороны, которые не поддерживают выборы в ВР, выступают против мира на Донбассе - постпред Франции при ООН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Нью-Йорке во время очередного заседания Совета безопасности ООН, на котором рассматривалась ситуация в Украине.

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“Мы надеемся, что все стороны будут в ближайшее воскресенье способствовать проведению в соответствии с (украинским) законодательством выборов на всей территории Украины. Эти выборы необходимы для того, чтоб позволить Украины встать на путь реформ. Те стороны, которые будут выступать против проведения выборов, будут выступать против мира и компромисса”, - сказал Аро.