Стороны, которые не поддерживают выборы в ВР, выступают против мира на Донбассе - постпред Франции при ООН
03:00, 25 октября 2014Политика
0
Постоянный представитель Франции при Организации Объединенных Наций Жерар Аро убежден, что те стороны, которые не поддерживают проведения 26 октября выборов в Верховную Раду Украины, выступают против мира на востоке Украины.
Стороны, которые не поддерживают выборы в ВР, выступают против мира на Донбассе / cvu.com.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Нью-Йорке во время очередного заседания Совета безопасности ООН, на котором рассматривалась ситуация в Украине.
Читайте такжеООН призывает осудить намерения боевиков провести собственные "выборы" на Донбассе
“Мы надеемся, что все стороны будут в ближайшее воскресенье способствовать проведению в соответствии с (украинским) законодательством выборов на всей территории Украины. Эти выборы необходимы для того, чтоб позволить Украины встать на путь реформ. Те стороны, которые будут выступать против проведения выборов, будут выступать против мира и компромисса”, - сказал Аро.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter