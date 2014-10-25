Нашлась пропавшая глава люстрационного комитета в Днепропетровске - Соболев

Об этом в своем Facebook написал кандидат в депутаты Егор Соболев.

"Человек, который ее встретил, говорит - здоровая, но в истерике. Других подробностей не знаю - они с милицией", - добавил он.

В милиции подтвердили информацию о том, что Ульянова нашлась. Согласно информации, она уже дала показания в отношении подозреваемых лиц и обстоятельств похищения, пишет Украинская правда.

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Как известно, об исчезновении Ульяновой 23 октября сообщил заместитель председателя Днепропетровской ОГА Борис Филатов.

По данным семьи, ее вызвали из дома неизвестные, представившись следственно-оперативной группой.