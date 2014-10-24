Президент призывает общественность активно приобщаться к реформированию страны

Об этом глава государства сказал во время представления «Стратегии реформ - 2020» в Черновцах. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, по словам президента, «абсолютно реально» за 6 лет достичь такого уровня реформ, чтобы в 2020 году подать заявку Украины на членство в ЕС.

Президент отметил важность реформирования правоохранительных и судебной систем, проведения земельной реформы, и добавил, что ”когда с тобой народ, он знает, что ты делаешь, и перед лицом агрессии - нет другого пути, чем проводить реформы».

Глава государства подчеркнул, что реформировать страну должны молодые профессионалы, среди которых он назвал вице-премьер-министра Владимира Гройсмана и заместителя АПУ Дмитрия Шимкива.

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В свою очередь Шимкив отметил, что реформы - это «лишь инструмент достижения результата». «Мы должны понимать, куда мы идем», - добавил он, отметив, что результатом реализации стратегии реформ должно стать достижение 21 ключевого показателя.

Гройсман во время выступления отметил: «Очень важно, чтобы мы хотели изменить то, как мы жили еще недавно. За 20 лет мы не смогли провести никаких реформ. Это вызов для всех нас. Сейчас есть шанс все изменить, есть политическая воля нашей команды», подчеркивается в сообщении.