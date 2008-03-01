Янукович обвинил власть в насильственной украинизации

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ обвиняет власть в проведении насильственной украинизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня во время своего выступления перед делегатами съезда депутатов советов всех уровней в Северодонецке.

«Проводя фактически политику насильственной украинизации и ставя русскоязычных граждан в положение жителей каких-то забытых Богом провинций, власть провоцирует острое отторжение украинской культуры, чего раньше не наблюдалось. Никогда развитие одной культуры за счет другой не приводило к добру, ярким доказательством чего является попытка в прошлом русифицировать Западную Украину», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Лидер Партии регионов, ссылаясь на статистические данные, отметил, что в Винницкой области только 1% учащихся может обучаться на русском языке, в Волынской – 0,3 %, в Тернопольской области – 0,1%. «По существующим данным, в шести областях вообще не осталось ни одной русской школы, еще в четырех – только по одной. То же самое происходит в области культуры. Количество русских театров сократилось более чем втрое. О состоянии дел в кинематографе хорошо известно», - добавил он.

При этом В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что нельзя рассматривать творчество Николая Гоголя, Михаила Булгакова, Владимира Короленко и Константина Паустовского вне контекста развития украинской культуры.

«Поэтому наш долг – сохранить культурное наследие страны во всем его многообразии и богатстве. Защищая русский язык в Украине, мы, наряду с этим, должны заботиться о том, чтобы этнические украинцы, которые проживают в России, в других странах СНГ и во всем мире имели условия для развития своего языка и культуры. Для сохранения единства общества, страны мы обязаны утверждать в Украине европейские стандарты мультикультурности и толерантности, обязаны блюсти букву и дух Европейской хартии о региональных языках и языках меньшинств», - уверен В.ЯНУКОВИЧ.