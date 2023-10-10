Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют заморозки.

В Киевской области ожидаются заморозки. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, значительное похолодание ожидается ближайшей ночью.

"Ночью 11 октября сильные заморозки в воздухе 0...-5°", - говорится в предупреждении.

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Из-за этого объявлен ІІ уровень опасности, оранжевый.

Погода в Киеве и области сегодня - прогноз на 10 октября

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков

Ветер будет северо-западный, его скорость составит 7-12 м/с.

Температура днем по области ожидается на уровне 7-12° тепла, а в Киеве столбики термометров покажут лишь 9-11°.

В Киеве началась метеорологическая осень - что известно

2 октября среднесуточная температура воздуха в Киеве упала ниже +15 градусов и равнялась +13,9°С. с этого дня в столице началась метеорологическая осень.

В этом году она посетила столицу более чем на две недели позже климатической нормы.

В этом году метеорологическое лето соответственно закончилось 1 октября и в общей сложности длилось 142 дня.

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