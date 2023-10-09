Сегодня ночью в Украине будет хлодно.

Ближайшей ночью в Украине ожидаются заморозки как на поверхности почвы, так и в воздухе. Местами заморозки будут сильными. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, ночью 10 октября в большинстве областей на поверхности почвы ожидаются заморозки 0...-5°. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

"В западных, Житомирской и Винницкой областях сильные заморозки в воздухе 0...-5°", - говорится в предупреждении. Из-за этого в указанных областях объявлен ІІ уровень опасности, оранжевый.

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Похолодание в Украине

На высокогорье Карпат наступила настоящая зима. В воскресенье, 8 октября, в горах выпал первый снег, а сегодня температура на горе Поп Иван Черногорский температура упала до -6°.

По словам синоптика Игоря Кибальчича, в первой половине текущей недели погодные условия в Украине будут формироваться под влиянием глубокой высотной котловины с севера и холодной воздушной массы арктического происхождения. По этой причине будет довольно ветрено и холодно, особенно ночью.

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