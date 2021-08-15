В нескольких областях ожидаются дожди.

Сегодня, 15 августа, после похолодания жара вновь начнет возвращаться в Украину. Во многих областях ожидается +30° и даже выше. На западе и востоке - дожди.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет +28°...+30°. Во Львовской области - небольшие дожди. На остальной территории - небольшая облачность.

В северных областях будет небольшая облачность, сухо. Воздух прогреется до +29°...+31°.

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В центре страны будет много солнца, местами - облачно. Температура +29°...+31°. Без осадков.

На востоке +27°...+30°. В Луганской области - дожди.

На юге Украины +29°...+31°, небольшая облачность. В Одесской области - ясно и безоблачно. В Крыму сегодня будет прохладнее всего - до +24°.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко предупредила о возвращении жары в Украину.

"Уже с понедельника, с 16 августа, в Украину начнет заходить жара африканского происхождения",- сообщила она.

По ее данным, ожидается до +35°

Автор: Екатерина Лиманская