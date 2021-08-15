Сегодня, 15 августа, после похолодания жара вновь начнет возвращаться в Украину. Во многих областях ожидается +30° и даже выше. На западе и востоке - дожди.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
На западе Украины сегодня будет +28°...+30°. Во Львовской области - небольшие дожди. На остальной территории - небольшая облачность.
В северных областях будет небольшая облачность, сухо. Воздух прогреется до +29°...+31°.
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В центре страны будет много солнца, местами - облачно. Температура +29°...+31°. Без осадков.
На востоке +27°...+30°. В Луганской области - дожди.
На юге Украины +29°...+31°, небольшая облачность. В Одесской области - ясно и безоблачно. В Крыму сегодня будет прохладнее всего - до +24°.
Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко предупредила о возвращении жары в Украину.
"Уже с понедельника, с 16 августа, в Украину начнет заходить жара африканского происхождения",- сообщила она.
По ее данным, ожидается до +35°