Катастрофическое землетрясение в Индонезии унесло жизни десятков людей (фото, видео)
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на острове Сулавеси.
В результате землетрясения в Индонезии погибли как минимум 35 человек, еще более 600 – ранены.
Мощное землетрясение в Индонезии за несколько секунд обвалило более 60 зданий, есть жертвы (видео)Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные местных властей.
Информация о количестве погибших и пострадавших обновляется, поскольку спасатели ищут и извлекают людей из-под завалов
Землетрясение в Индонезии: что известно
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на острове Сулавеси - в шести километрах от города Мажен в провинции Западный Сулавеси.
Подземные толчки повредили более 300 домов и две гостиницы, а также разрушили местную больницу и правительственное здание. Землетрясение также привело к трем оползням, отключению электричества и повреждению мостов, соединяющих региональные центры.
Около 15 тысяч человек покинули свои дома. Власти работают над тем, чтобы обеспечить их палатками, едой и медикаментами. Распределение помощи может осложнить пандемия COVID-19.
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