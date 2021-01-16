Катастрофическое землетрясение в Индонезии унесло жизни десятков людей (фото, видео)

00:45, 16 января 2021
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Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на острове Сулавеси.

Последствия землетрясения в Индонезии / фото twitter.com/harrytweetsat
Последствия землетрясения в Индонезии / фото twitter.com/harrytweetsat

В результате землетрясения в Индонезии погибли как минимум 35 человек, еще более 600 – ранены.

Мощное землетрясение в Индонезии за несколько секунд обвалило более 60 зданий, есть жертвы (видео)Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные местных властей.

Информация о количестве погибших и пострадавших обновляется, поскольку спасатели ищут и извлекают людей из-под завалов

Землетрясение в Индонезии: что известно

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на острове Сулавеси - в шести километрах от города Мажен в провинции Западный Сулавеси.

Подземные толчки повредили более 300 домов и две гостиницы, а также разрушили местную больницу и правительственное здание. Землетрясение также привело к трем оползням, отключению электричества и повреждению мостов, соединяющих региональные центры.

Около 15 тысяч человек покинули свои дома. Власти работают над тем, чтобы обеспечить их палатками, едой и медикаментами. Распределение помощи может осложнить пандемия COVID-19.

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Автор: УНИАН

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Теги: землетрясениеИндонезия
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