Его источник находится на глубине 10 километров.

Утром в пятницу, 11 октября, в Черном море произошло землетрясение магнитудой 5,2 по шкале Рихтера. Специалисты оценивают его как сильно умеренное.

Как сообщается на сайте Главного центра специального контроля, источник землетрясения находится в Черном море, на глубине 10 километров. Его зафиксировали в 10:20 по киевскому времени. По классификации землетрясений сегодняшнее явление относится к сильно умеренным.

Специалисты отметили, что уже передали результаты обработки данных центральным органам госвласти и международным сейсмологическим центрам.

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Землетрясения в Украине

Напомним, 4 октября жители юга Одесской области почувствовали землетрясение, которое произошло в Румынии. Национальный научно-исследовательский институт физики Земли страны сообщил, что речь идет об умеренном землетрясении магнитудой ML 4,2.

16 сентября в Одессе и области также почувствовали подземные толчки. Люди рассказывали, что на верхних этажах домов двигалась мебель и звенела посуда в шкафах. Впоследствии городской голова Геннадий Труханов рассказал, что в Румынии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 балла. Его также почувствовали жители Болгарии и Молдовы.

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