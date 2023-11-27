Осадков в столице 28 ноября не ожидается.

Во вторник, 28 ноября, в Киеве уже не будет осадков и мощного ветра. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.

Ночью в столице подморозит до -5°, а днем столбики термометров покажут -1°...0°. Ожидается практически безоблачная погода, без существенных осадков.

Ветер станет слабее, однако вероятны порывы до 15-18 м/с. Атмосферное давление поднимется до 740 миллиметров ртутного столба и к ночи снизится до 734.

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Погода 28 ноября - прогноз на завтра по Украине

Во Львове во вторник будет пасмурно. Ночью -4°, днем +1°, мокрый снег.

В Луцке будет пасмурно, ночью -7°, днем -1°, снег.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью -6°, днем 0°, снег.

В Тернополе 28 ноября ночью будет -4°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Хмельницком завтра в течение дня будет пасмурно, ночью -5°, днем +1°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем +2°, мокрый снег.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +3°, пасмурно, ливень.

В Черновцах во вторник - сплошная облачность, ночью -3°, днем +2°, дождь.

В Виннице завтра будет -5°...+1°, облачно с прояснениями.

В Житомире во вторник будет ночью -5° днем +1°, ооблачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут -8°...-3°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -6°, днем +3°.

В Кропивницком температура ночью будет -10°, днем +3°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -5°...+1°.

В Одессе 28 ноября - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +9°.

В Херсоне во вторник ночью будет -4°, днем +7°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -5°, днем +7°.

В Запорожье температура ночью -4°, днем +4°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -7°...-2°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -5°, днем -1°.

В Днепре температура ночью будет -4°, днем +3°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, 0°...+7°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -4°, днем +2°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -4°, днем +2°.

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