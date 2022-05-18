Осадки в столице 19 мая не ожидаются.

В четверг, 19 мая, в Киеве заметно потеплеет.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, ночью еще будет холодно, до +8°, а днем столбики термометров в столице поднимутся до +20°. В первой половине дня ожидается ясная и безоблачная погода, а с обеда - небольшая облачность.

Ветер 19 мая в Киеве будет северо-западный, а его скорость составит 2,6 - 3,7 м/с. Атмосферное давление слегка пониженное, 751-754 миллиметра ртутного столба.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +3°, днем +21°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +21°.

В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +3°, днем +21°.

В Тернополе 19 мая ночью будет +5°, днем +21°, практически безоблачно.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +20°.

В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +4°, днем +22°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +4°...+23°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +4°, днем +22°.

В Виннице завтра будет +8°...+20°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг будет ночью +6°, днем +20°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +20°.

В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +21°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +8°...+19°.

В Одессе 19 мая - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +21°.

В Херсоне в четверг ночью +8°, днем +19°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +20°.

В Запорожье температура ночью +9°, днем +18°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +6°...+18°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +20°.

В Днепре температура ночью будет +10°, днем +18°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +6°...+14°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +19°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +20°.

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