В четверг, 19 мая, в Киеве заметно потеплеет.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Так, ночью еще будет холодно, до +8°, а днем столбики термометров в столице поднимутся до +20°. В первой половине дня ожидается ясная и безоблачная погода, а с обеда - небольшая облачность.
Ветер 19 мая в Киеве будет северо-западный, а его скорость составит 2,6 - 3,7 м/с. Атмосферное давление слегка пониженное, 751-754 миллиметра ртутного столба.
Погода в Украине 19 мая
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +3°, днем +21°.
В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +21°.
В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +3°, днем +21°.
В Тернополе 19 мая ночью будет +5°, днем +21°, практически безоблачно.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +20°.
В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +4°, днем +22°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +4°...+23°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +4°, днем +22°.
В Виннице завтра будет +8°...+20°, небольшая облачность.
В Житомире в четверг будет ночью +6°, днем +20°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +20°.
В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +21°, небольшая облачность.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +8°...+19°.
В Одессе 19 мая - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +21°.
В Херсоне в четверг ночью +8°, днем +19°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +20°.
В Запорожье температура ночью +9°, днем +18°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха составит +6°...+18°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +20°.
В Днепре температура ночью будет +10°, днем +18°, небольшая облачность.
В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +6°...+14°, небольшой дождь.
В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +19°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +20°.