В течение дня в столице потеплеет до +2°.

Перед выходными, 16 декабря, в Киеве станет еще немного теплее, осадки продолжатся. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В ночь на пятницу температура в столице снизится до -2°, а днем поднимется до +2°. Ожидается пасмурная погода и снег, который при повышении температуры будет переходить в дождь.

Холода добавит юго-восточный ветер, скорость которого будет около 4,2 - 6 м/с. Атмосферное давление в течение дня снизится с 750 до 744 миллиметров ртутного столба.

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Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -1°, днем +2°, дождь.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем +2°, мокрый снег.

В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода, ночью -3, днем +3°, мокрый снег.

В Тернополе 16 декабря ночью будет 0°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +4, сильный дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +2°, дождь, возможно с мокрым снегом.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью 0°, днем +4°, сильный дождь.

В Виннице завтра будет -1°...+4°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Житомире в пятницу будет ночью -2° днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, дождь со снегом.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +3°, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -1°...+1°.

В Одессе 16 декабря - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +10°, небольшой дождь.

В Херсоне в пятницу ночью 0°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность.

В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +9°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью -1°, днем +4°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха составит -2°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +1°.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +5°...+11°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -1°, днем +3°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -1°, днем +2°.

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