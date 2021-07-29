Последний рабочий день недели будет в Киеве жарким и сухим. Ночью температура опустится до +18°, а днем столбики термометров подскочат до +30°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В течение дня ожидается небольшая облачность. А западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью до 4,8 м/с.

Атмосферное давление пониженное, 742-744 миллиметра ртутного столба.

Погода в Украине 30 июля

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +29°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +18°, днем +30°.

В Ривне в пятницу ожидается почти безоблачная погода, ночью +18°, днем +30°.

В Тернополе 30 июля ночью будет +16°, днем +28°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет немного облачно, ночью +16°, днем +28°.

В Ивано-Франковске завтра будет ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +29°.

В Черновцах в пятницу - практически безоблачно, ночью +16°, днем +30°.

В Виннице завтра будет +16°...+28°, практически безоблачно.

В Житомире в пятницу будет ночью +18°, днем +30°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +30°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +29°, небольшой дождь.

В Полтаве завтра - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+31°, гроза.

В Одессе 30 июля - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +33°.

В Херсоне в пятницу ночью +21°, днем +32°, ясно и безоблачно.

В Николаеве будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +32°.

В Запорожье завтра температура ночью +19°, днем +30°, гроза.

В Сумах завтра температура воздуха составит +15°...+28°, небольшой дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +29°, гроза.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +29°, небольшая облачность, гроза.

В Симферополе в пятницу будет ясно и безоблачно, +18°...+30°.

В Краматорске будет облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +18°, днем +31°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +32°.

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Автор: Екатерина Лиманская