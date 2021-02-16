За сутки в Украине выпало 30 сантиметров снега, температура упала до -19°

Местами наблюдается гололедица.

В Украине продолжается зимняя погода / Фото REUTERS

Сегодня, 16 февраля, местами небольшой снег Ивано-Франковской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Черновицкой областях, на остальной территории без осадков.

Об этом сообщает Укравтодор.

Читайте также До -26°: синоптики прогнозируют украинцам еще несколько дней сильных морозов

"За минувшие сутки прирост снежного покрова в областях, где наблюдался снег, составляет 2-7 см, в Кировоградской области до 30 см",- говорится в сообщении.

Температура воздуха держится на уровне -5°...-19°.

Состояние покрытия на дорогах государственного значения в большинстве регионов страны заснеженное, в Днепропетровской области местами гололедица, в Херсонской – накаты.

На перевальных участках дорог без осадков, лишь небольшой снег на Яблуницком и Вышковском перевалах. Покрытие дорог преимущественно мокрое.Температура воздуха -2°...-15°.

Прогноз погоды в Украине на 16 февраля: данные погоды УНИАН

Во вторник, 16 февраля, снегопады по всей Украине прекратятся и практически во всех областях выглянет солнце. Температура ночью упадет до -23°, а днем до -7°...-14°.

В Киеве будет солнечно, температура воздуха ночью -19°, днем -11°.

Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями, ночью -9°, днем -4°.

В Одессе 16 февраля - солнечно, температура ночью -13°, днем -7°.