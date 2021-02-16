За сутки в Украине выпало 30 сантиметров снега, температура упала до -19°
Местами наблюдается гололедица.
Сегодня, 16 февраля, местами небольшой снег Ивано-Франковской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Черновицкой областях, на остальной территории без осадков.
Об этом сообщает Укравтодор.
До -26°: синоптики прогнозируют украинцам еще несколько дней сильных морозов
"За минувшие сутки прирост снежного покрова в областях, где наблюдался снег, составляет 2-7 см, в Кировоградской области до 30 см",- говорится в сообщении.
Температура воздуха держится на уровне -5°...-19°.
Состояние покрытия на дорогах государственного значения в большинстве регионов страны заснеженное, в Днепропетровской области местами гололедица, в Херсонской – накаты.
На перевальных участках дорог без осадков, лишь небольшой снег на Яблуницком и Вышковском перевалах. Покрытие дорог преимущественно мокрое.Температура воздуха -2°...-15°.
Прогноз погоды в Украине на 16 февраля: данные погоды УНИАН
Во вторник, 16 февраля, снегопады по всей Украине прекратятся и практически во всех областях выглянет солнце. Температура ночью упадет до -23°, а днем до -7°...-14°.
В Киеве будет солнечно, температура воздуха ночью -19°, днем -11°.
Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями, ночью -9°, днем -4°.
В Одессе 16 февраля - солнечно, температура ночью -13°, днем -7°.
- Винница-8°... -17°
- Днепр-6°... -17°
- Донецк-6°... -16°
- Житомир-7°... -15°
- Запорожье-6°... -16°
- Ивано-Франковск-5°... -13°
- Киев-10°... -18°
- Кропивницкий-10°... -20°
- Луганск-7°... -15°
- Луцк-5°... -10°
- Львов-5°... -9°
- Николаев-6°... -14°
- Одесса-6°... -13°
- Полтава-9°... -19°
- Ровно-7°... -13°
- Симферополь-5°... -15°
- Сумы-13°... -22°
- Тернополь-6°... -13°
- Харьков-9°... -19°
- Херсон-4°... -14°
- Хмельницкий-7°... -14°
- Черкассы-13°... -25°
- Чернигов-12°... -18°
- Черновцы-4°... -12°