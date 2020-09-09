Намело до 30-ти сантиметров снега: в Канаде и США жара за сутки сменилась холодами (фоторепортаж)
В Денвере за несколько часов столбики термометров опустились с 34+ до нуля градусов.
Канадскую провинцию Альберта и запад Соединенных Штатов замело снегом. Менее чем за сутки там летнюю жару сменили зимние холода.
Стало известно, когда в Украину придет похолоданиеОб этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что в Денвере за несколько часов столбики термометров опустились с 34+ до нуля градусов.
«Местами намело до 30-ти сантиметров снега», - говорится в сюжете.
Непогода накрыла Колорадо, Вайоминг и Южную Дакоту.
Первый снег: канадскую провинцию Альберта и запад Соединенных Штатов замело
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