Намело до 30-ти сантиметров снега: в Канаде и США жара за сутки сменилась холодами (фоторепортаж)

19:01, 9 сентября 2020
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В Денвере за несколько часов столбики термометров опустились с 34+ до нуля градусов.

Канадскую провинцию Альберта и запад Соединенных Штатов замело снегом. Менее чем за сутки там летнюю жару сменили зимние холода.

Стало известно, когда в Украину придет похолоданиеОб этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что в Денвере за несколько часов столбики термометров опустились с 34+ до нуля градусов.

«Местами намело до 30-ти сантиметров снега», - говорится в сюжете.

Непогода накрыла Колорадо, Вайоминг и Южную Дакоту.

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Автор: Катерина Шварц

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Теги: #снег#погода#США#Канада#снегопад
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