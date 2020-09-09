Намело до 30-ти сантиметров снега: в Канаде и США жара за сутки сменилась холодами (фоторепортаж)

В Денвере за несколько часов столбики термометров опустились с 34+ до нуля градусов.

Канадскую провинцию Альберта и запад Соединенных Штатов замело снегом. Менее чем за сутки там летнюю жару сменили зимние холода.

Читайте также Стало известно, когда в Украину придет похолоданиеОб этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что в Денвере за несколько часов столбики термометров опустились с 34+ до нуля градусов.

«Местами намело до 30-ти сантиметров снега», - говорится в сюжете.

Непогода накрыла Колорадо, Вайоминг и Южную Дакоту.

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