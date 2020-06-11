Эквадор накрыл пепел с вулкана Сангай
Вулкан активен с 7 мая 2019 года.
После выброса на вулкане Сангай 9 июня ветер разнес пепел на большие расстояния.
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Он выпал во многих населенных пунктах кантонов Гуаякиль (включая одноименный самый густонаселенный город страны) и Дуран провинции Гуаяс и в кантоне Алауси провинции Чимборасо, передает Stormnews со ссылкой на RTU.
Коммунальные службы и жители проводят уборку. Вулкан Сангай, высота которого составляет 5230 м над уровнем моря, активен с 7 мая 2019 года.
Напомним, самый активный вулкан Индонезии Мерапи 4 апреля выбросил столб пепла на высоту 3 км.
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