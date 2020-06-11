Эквадор накрыл пепел с вулкана Сангай

10:56, 11 июня 2020
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Вулкан активен с 7 мая 2019 года.

Эквадор накрыл пепел с вулкана Сангай / twitter.com/ECU911_
Эквадор накрыл пепел с вулкана Сангай / twitter.com/ECU911_

После выброса на вулкане Сангай 9 июня ветер разнес пепел на большие расстояния.

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Он выпал во многих населенных пунктах кантонов Гуаякиль (включая одноименный самый густонаселенный город страны) и Дуран провинции Гуаяс и в кантоне Алауси провинции Чимборасо, передает Stormnews со ссылкой на RTU.

Коммунальные службы и жители проводят уборку. Вулкан Сангай, высота которого составляет 5230 м над уровнем моря, активен с 7 мая 2019 года.

Напомним, самый активный вулкан Индонезии Мерапи 4 апреля выбросил столб пепла на высоту 3 км.

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Теги: #погода#вулкан
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