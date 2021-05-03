В половине областей начнется очередное похолодание.

В понедельник, 3 мая, в половине областей Украины начнется похолодание: дневная температура упадет до +10°. Холоднее всего будет в западных регионах. На Киевщине и Черниговщине похолодает до +14°. В остальных центральных областях, востоке и юге будет так же тепло, как и на выходных. Восточные регионы накроют дожди.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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В Киеве - облачно. Температура воздуха ночью +5°, днем +14°.

Во Львове в понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, ночью +2°, днем +10°.

В Луцке будет облачно, ночью +3°, днем +10°.

В Ривне в понедельник - облачно, ночью +2°, днем +11°.

В Тернополе 3 мая ночью будет +3°, днем +10°, облачно.

В Хмельницком сегодня будет облачно, ночью +3°, днем +12°.

В Ивано-Франковске сегодня ожидается облачная погода, ночью +4°, днем +13°.

В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +16°.

В Виннице сегодня облачно с прояснениями, +4°...+14°.

В Житомире в понедельник - облачно, температура ночью +4°, днем +12°.

В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +19°.

В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +20°.

В Полтаве сегодня облачно с прояснениями, температура воздуха +5°...+19°.

В Одессе 3 мая - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +23°.

В Херсоне в понедельник ночью +7°, днем +21°, облачно с прояснениями.

В Николаеве сегодня будет облачная с прояснениями погода, ночью +7°, днем +21°.

В Запорожье - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью +6°, днем +21°.

В Сумах сегодня облачно с прояснениями, температура воздуха +5°...+19°.

В Харькове - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +7°, днем +20°.

В Днепре - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +6°, днем +19°.

В Симферополе в понедельник - облачно с прояснениями, +8°...+26°.

В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +26°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +26°.

Народные приметы 3 мая

3 мая. В этот день ходили на могилы к родителям и с причитаниями просили прощения за обиды, которые нанесли при жизни.

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Автор: Елена Пилипчак