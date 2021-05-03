Прогноз погоды в Украине на 3 мая / фото УНИАН
В понедельник, 3 мая, в половине областей Украины начнется похолодание: дневная температура упадет до +10°. Холоднее всего будет в западных регионах. На Киевщине и Черниговщине похолодает до +14°. В остальных центральных областях, востоке и юге будет так же тепло, как и на выходных. Восточные регионы накроют дожди.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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- В Киеве - облачно. Температура воздуха ночью +5°, днем +14°.
- Во Львове в понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, ночью +2°, днем +10°.
- В Луцке будет облачно, ночью +3°, днем +10°.
- В Ривне в понедельник - облачно, ночью +2°, днем +11°.
- В Тернополе 3 мая ночью будет +3°, днем +10°, облачно.
- В Хмельницком сегодня будет облачно, ночью +3°, днем +12°.
- В Ивано-Франковске сегодня ожидается облачная погода, ночью +4°, днем +13°.
- В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +16°.
- В Виннице сегодня облачно с прояснениями, +4°...+14°.
- В Житомире в понедельник - облачно, температура ночью +4°, днем +12°.
- В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +19°.
- В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +20°.
- В Полтаве сегодня облачно с прояснениями, температура воздуха +5°...+19°.
- В Одессе 3 мая - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +23°.
- В Херсоне в понедельник ночью +7°, днем +21°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве сегодня будет облачная с прояснениями погода, ночью +7°, днем +21°.
- В Запорожье - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью +6°, днем +21°.
- В Сумах сегодня облачно с прояснениями, температура воздуха +5°...+19°.
- В Харькове - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +7°, днем +20°.
- В Днепре - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +6°, днем +19°.
- В Симферополе в понедельник - облачно с прояснениями, +8°...+26°.
- В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +26°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +26°.
Народные приметы 3 мая
3 мая. В этот день ходили на могилы к родителям и с причитаниями просили прощения за обиды, которые нанесли при жизни.
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