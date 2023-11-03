На данный момент известно о шести погибших в разных странах, среди них - ребенок из Украины.

Количество жертв смертоносного шторма "Киаран" в Европе увеличилось до шести. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, скорость ветра местами достигает 150-207 км/ч. На западе Европы закрыты школы и аэропорты, а также остановлено железнодорожное сообщение.

Водитель грузовика погиб, когда на него упало дерево во Франции, а второй смертельный случай зарегистрирован в Гавре. Во Франции также пострадали 15 человек, среди которых семь пожарных. Один человек серьезно ранен в городе Рубе на севере страны.

Падение деревьев также стало причиной гибели женщины в столице Испании Мадриде и еще одной - на юге Нидерландов.

В бельгийском городе Гент погибли два человека - пятилетний ребенок из Украины и 64-летняя немка. Обе смерти произошли в результате падения ветвей.

Гибель мальчика из Украины в Бельгии - что известно

Как сообщал УНИАН, в бельгийском городе Гент произошла трагедия. Там в результате шторма погиб 5-летний мальчик родом из Украины. Как сообщают местные СМИ, ребенок играл, когда на него обрушилась ветка дерева. Известно, что мальчика госпитализировали с серьезными травмами, однако через несколько часов он скончался.

Шторм "Киаран" был вызван мощным реактивным течением, пришедшим из Атлантики. Он принес проливные дожди и яростный ветер, которые вызвали сильные наводнения в Северной Ирландии и некоторых частях Британии.

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