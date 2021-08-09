Японское метеорологическое агентство предупреждает о ливнях и штормовых ветрах.

В Японии выдали распоряжение об эвакуации около 300 200 человек из-за тайфуна Лупит.

Об опасности предупреждают жителей префектур Хиросима, Симане и Эхиме, передает ANI. Японские авиалинии отменили более 60 рейсов в юго-восточной части страны.

Как сообщает The Japan Times, шторм уже обрушился на остров Кюсю, а рано утром в понедельник, 9 августа, достиг города Куре в префектуре Хиросима, после чего превратился во внетропический циклон.

Японское метеорологическое агентство предупреждает о ливнях и штормовых ветрах. Ожидается, что циклон переместится в Японское море, приведя к проливным дождям и сильным ветрам в западных, восточных и северных районах Японии во вторник.

Кроме того, агентство выпустило предупреждение об обильных осадках в городе Китахиросима и угрозе наводнения.

Ожидается, что количество осадков составит до 300 миллиметров в регионе Токай и от 100 до 180 мм на других территориях страны, включая регионы Канто и Кинсай, в течение 24 часов до утра вторника.

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Автор: Катерина Комолова