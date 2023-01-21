Украинцев предупредили о тумане.

В Украине объявили желтый уровень опасности. Ожидается непогода, поэтому ГСЧС предупреждает об ухудшении движения транспорта.

Непогоду прогнозируют на конец суток 21 января, а также на ночь и утро 22 января. Украину накроет туман. Местами видимость будет всего 200-500 метров.

На фоне этого в ГСЧС объявили и, желтый, уровень опасности. Поэтому украинцам следует внимательнее вести себя на дорогах.

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"Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - предупредили в ГСЧС.

Погода в Украине

Как уже сообщал УНИАН, утром 21 января в Украине произошло землетрясение. Подземные толчки зарегистрировали в Черновицкой области. Также синоптик рассказала, какая погода будет в Украине на День Соборности. Ожидается прохладная погода с небольшим количеством осадков.

Кроме этого стало известно, что волны тепла, которые в январе накрывали Украину, с годами станут более интенсивными и продолжительными. Об этом предупредил синоптик Игорь Кибальчич.

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