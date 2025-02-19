Осадков в ближайшие дни будет немного, а ночью будут держаться сильные морозы.

До конца текущей недели в Украине сохранится очень холодная погода с ночными морозами до -20°, а днем в ряде областей температура уже будет повышаться до небольших "плюсов". Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича.

Погода 20 февраля

В середине недели, по прогнозу синоптика, в северных, центральных и южных регионах пройдет небольшой снег. На дорогах страны будет держаться гололедица. Скорость ветра 3 - 8 м/с, а в западных и северных областях 7 - 12 м/с. Температура ночью -5...-10 °С, в восточной части и в Карпатах будет -11...-16 °С. Днем термометры покажут -1...-6 °С, а в южных и западных областях воздух прогреется до -3...+2 °С.

Погода 21 февраля

Накануне выходных в большинстве регионов Украины существенных осадков не предвидится, только ночью в Крыму пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер будет 5 - 10 м/с, а в Крыму и Приазовье возможны порывы до 15 - 17 м/с. Ночью будет -6...-11 °С, в северных, восточных областях и Карпатах -11...-16 °С. Днем -2...-7 °С, а в западной части, а также на юге страны -4...+1 °С.

Видео дня

Погода на выходных

22 и 23 февраля в Украине под влиянием антициклона сохранится морозная и сухая погода. Ночью в центральных и западных областях возможен туман и изморозь. Ветер ослабнет до 3 - 8 м/с. Ночью столбики термометров покажут -7...-12 °С, в северных и восточных областях подморозит до -12...-18 °С, ночью 23 февраля местами до -20 °С. Днем ожидается -2...-8 °С, а в южных и западных регионах воздух прогреется до -3...+2 °С.

Потепление в Украине - когда ждать

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что повышение температуры в Украине ожидается с 25 февраля. По ее словам, сначала днем будет +1...+5 градусов, а затем +4...+9. В то же время на западе и юге страны потеплеет до +10 градусов.

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