Екатерина Лиманская

Дневные морозы местами чуть ослабнут.

В среду, 19 февраля, погода в Украине немного изменится. Местами на западе, севере и в центральной части Украины ожидается снег. Вместе с тем дневные морозы чуть ослабнут. Теплее всего будет на западе, где столбики термометров покажут 0°...-3°, а на Закарпатье воздух прогреется до +2°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -9°, днем -2°.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью -8°, днем -1°, снег.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью -7°, днем -2°, снег.

В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью -10°, днем -3°.

В Тернополе 19 февраля ночью будет -10°, днем -1°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -11°, днем -3°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -10°, днем 0°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -9°, днем +2°, небольшая облачность.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью -8°, днем -1°.

В Виннице завтра будет -10°...-1°, небольшая облачность, снег.

В Житомире в среду ночью будет -9°, днем -2°, пасмурно, снег.

В Чернигове столбики термометров покажут -9°...-1°, небольшая облачность, снег.

В Черкассах завтра будет ночью -11°, днем 0°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет -14°, днем -2°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -11°...-4°.

В Одессе 19 февраля - ясно, температура ночью -8°, днем -1°.

В Херсоне в среду ночью будет -8°, днем -2°, ясно.

В Николаеве завтра будет ясно, ночью -12°, днем -2°.

В Запорожье температура ночью -11°, днем -3°, ясно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -12°, а днем -3°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -13°, днем -3°.

В Днепре температура ночью будет -12°, днем -4°, практически безоблачно.

В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, -7°...-3°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью -16°, днем -5°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью -15°, днем -3°.

19 февраля - приметы

Если в этот день погода морозная, то весна будет бурной, а лето жарким и засушливым.

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