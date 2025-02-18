В среду, 19 февраля, погода в Украине немного изменится. Местами на западе, севере и в центральной части Украины ожидается снег. Вместе с тем дневные морозы чуть ослабнут. Теплее всего будет на западе, где столбики термометров покажут 0°...-3°, а на Закарпатье воздух прогреется до +2°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -9°, днем -2°.
- Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью -8°, днем -1°, снег.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью -7°, днем -2°, снег.
- В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью -10°, днем -3°.
- В Тернополе 19 февраля ночью будет -10°, днем -1°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -11°, днем -3°.
- В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -10°, днем 0°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -9°, днем +2°, небольшая облачность.
- В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью -8°, днем -1°.
- В Виннице завтра будет -10°...-1°, небольшая облачность, снег.
- В Житомире в среду ночью будет -9°, днем -2°, пасмурно, снег.
- В Чернигове столбики термометров покажут -9°...-1°, небольшая облачность, снег.
- В Черкассах завтра будет ночью -11°, днем 0°, небольшая облачность.
- В Кропивницком температура ночью будет -14°, днем -2°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -11°...-4°.
- В Одессе 19 февраля - ясно, температура ночью -8°, днем -1°.
- В Херсоне в среду ночью будет -8°, днем -2°, ясно.
- В Николаеве завтра будет ясно, ночью -12°, днем -2°.
- В Запорожье температура ночью -11°, днем -3°, ясно.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -12°, а днем -3°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -13°, днем -3°.
- В Днепре температура ночью будет -12°, днем -4°, практически безоблачно.
- В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, -7°...-3°.
- В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью -16°, днем -5°.
- В Северодонецке - ясно, температура ночью -15°, днем -3°.
19 февраля - приметы
Если в этот день погода морозная, то весна будет бурной, а лето жарким и засушливым.