В ряде областей 22 августа пройдут кратковременные дожди.

Завтра, 22 августа, в Украине еще будет сильная жара, однако в ряде областей температура снизится до более благоприятной. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В западных областях, в Житомирской, Киевской, Винницкой областях жара ослабнет до +25...+29 градусов, на западе местами до +23...+25 градусов", - спрогнозировала она.

В то же время на востоке, юге и в большинстве центральных областей - сильная жара, +33...+38 градусов. В Сумской, Черниговской областях ожидается +30...+34 градуса.

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"В целом в Украине будет преобладать сухая погода, разве по южной части Украины и на западе местами завтра возможны локальные кратковременные грозовые дожди", - добавила эксперт по погоде.

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Ранее Наталья Диденко сообщала, что до конца лета в Украине сохранится достаточно теплая погода, однако в ближайшие дни температура несколько снизится в нескольких областях. На западе и юге страны жара еще продержится.

Она отметила, что 22-23 августа жара начнет ослабевать на севере, в западных регионах и частично в центре Украины. По ее словам, восток и юг будут оставаться под влиянием жары.

Наталка Диденко добавила, что жара в Украине продлится до конца августа, а значительное ослабление температуры может произойти примерно с 28 августа.

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