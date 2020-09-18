В Украину ворвалось похолодание: какие области накроют заморозки
На поверхности почвы и местами в воздухе прогнозируются заморозки 0-3°.
18 и 19 сентября в Украине ожидается резкое похолодание, в некоторых областях синоптики прогнозируют первые заморозки.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.
Сегодня в Киеве значительно похолодает, температура до +16°
Так, в пятницу и субботу в западных, северных, восточных и центральных областях ночью до 2-8° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3°.
По прогнозам синоптиков, 18 сентября заморозки ожидаются только на Волыни, Львовщине, Ривненщине и Тернопольщине. Похолодание будет сопровождаться порывами северного ветра 15-20 м/с.
"В пятницу в Украине ожидается сильный северо-западный и северный ветер до штормовых порывов", - прогнозирует и синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Она отметила, что в ночь на субботу на окраинах Киева вероятны заморозки. По прогнозу Диденко, в течение субботы-воскресенья жары не будет, однако все же немного потеплеет.
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