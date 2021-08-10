Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует семь дождливых периодов в августе.

В августе максимально воздух прогреется до +35 градусов, однако закончится месяц с температурой +20°. Украинцев ждет похолодание и много дождей.

Такой прогноз до конца августа сделал народный синоптик Леонид Горбань, сообщает "Обозреватель".

По его словам, после 11 августа произойдет резкое похолодание. Затем к середине месяца температура воздуха поднимется до +26...+28 градусов. К 24 августа температура опустится на четыре градуса. В конце месяца температура воздуха будет около +20 градусов днем, возможны небольшие дожди.

Синоптик также прогнозирует, что в течение месяца будет семь дождевых периодов. Наиболее существенными дожди будут в середине августа, а во второй половине месяца осадки станут менее интенсивными, но более частыми.

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Погода в августе: прогноз Укргидрометцентра

По данным синоптиков Укргидрометцентра, август в Украине будет жарче нормы, а количество осадков предполагается в пределах нормы.

"Средняя месячная температура предполагается 20-25°, в Карпатах 16-18°, что на 1-1,5 градуса выше климатической нормы", - сообщили они.

Также синоптики прогнозируют, что месячное количество осадков составит 31-80 мм, на Прикарпатье местами 95-99 мм, что в пределах климатической нормы.

Автор: Екатерина Лиманская