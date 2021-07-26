Количество осадков ожидается в пределах нормы.

Август в Украине будет жарче нормы, а количество осадков предполагается в пределах нормы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Средняя месячная температура предполагается 20-25°, в Карпатах 16-18°, что на 1-1,5 градуса выше климатической нормы", - говорится в сообщении.

Также синоптики прогнозируют, что месячное количество осадков составит 31-80 мм, на Прикарпатье местами 95-99 мм, что в пределах климатической нормы.

Читайте такжеГотовьте зонты: в Украину идут обильные дожди с грозами (карта)

Погода на зиму

Украинцев в этом году ожидает длительное "бабье лето", а зима будет морозной и с большим количеством снега.

Как сообщал Погода УНИАН об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань

По его прогнозу, зима будет холодной.

"Декабрь вижу суровым и морозным, с ледяными дождями в первой декаде и небольшим снегом во второй. До конца месяца ожидается настоящая зима: с морозами и снегопадами", - рассказал он.

По словам синоптика, январь начнется потеплением, а мороз и снег придут на Старый Новый год и продлятся до Крещения, 19 января, потом потеплеет.

"Февраль также окажется лютым, особенно сильные морозы - во второй половине месяца. Снега будет много, ближе к концу зимы возможны снежные метели", - рассказал синоптик.

Автор: Екатерина Лиманская