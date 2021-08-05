Уже завтра западные, северные и ряд центральных областей окажутся под влиянием фронта.

В пятницу, 6 августа, во многих областях Украины будет бушевать непогода. Ожидаются дожди, грозы, ливни, шквалы и град.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Циклон завтра, 6 августа, обусловит сложную погоду на западе, севере и в центральных областях Украины", - предупредила она.

По ее словам, температура воздуха на востоке, юге и в большинстве центральной части Украины предполагается в пределах +29...+34 градусов. На западе будет свежее, +22+27 градусов. На севере +25...+29 градусов.

Читайте такжеВ Украине объявлено штормовое предупреждение: какие области больше всего пострадают (видео)

"На юге и востоке пока что серьезных осложнений не видно, жара", - говорит синоптик.

В Киеве завтра, по данным Натальи Диденко, ожидаются грозовые дожди, местами шквалистое усиление ветра. Температура воздуха ожидается в пределах +27 градусов.

"Погода интересная, сложная и неустойчивая", - резюмировала она.

Когда в Украине спадет жара?

Уже через несколько дней в Украине по-настоящему упадет жара, включая восточные области.

Об этом рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

"В выходные атмосферные фронты достигнут юга и востока, где также пройдут грозы. Таким образом, температура упадет до 31 градуса. Больше всего осадков в выходные дни ожидается на западе страны. Особенно в Закарпатском регионе, где возможны ливни. В выходные температура упадет. Похолодание на 3-5 градусов будет наблюдаться с 9 по 12 августа, то есть можно говорить, что в Украине спадет жара", - считает синоптик.

Автор: Екатерина Лиманская