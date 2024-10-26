Температура в ряде областей будет повышаться до +17°...+19°.

Последние октябрьские выходные в Украине будут теплыми. Температура ожидается или близкой к норме, или даже выше нормы на 1-3 градуса. Осадков не ожидается, только местами будут наблюдаться туманы. Воздух в некоторых областях прогреется до +17°...+19°. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича на портале meteoprog.

Погода 26 октября

В субботу в западных областях ожидается малооблачная и сухая погода. Утром местами туман местами. Днем воздух прогреется до +12...+17 °С.

На севере Украины будет переменная облачность. Утром местами туман. Столбики термометров покажут +8...+13 °С.

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В центральных областях также будет переменная облачность, утром местами будет наблюдаться туман. Днем ожидается +10...+15 °С.

В южных регионах и в Крыму в субботу будет переменная облачность. Воздух прогреется до +12...+17 °С.

На востоке Украины 26 октября также будет переменная облачность. Днем столбики термометров покажут +7...+12 °С.

Погода 27 октября

В конце недели в западных областях ожидается малооблачная и сухая погода. Ночью и утром местами туман. Скорость ветра 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10 °С, днем разогреет до +14...+19 °С.

В северных регионах страны ожидается переменная облачность, также будет сухо. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью +1...+6 °С, днем +12...+17 °С.

В центральной части Украины будет сухо. Ветер южный, 5-10 м/с. Ночью +2...+7 °С, а днем +12...+17 °С.

На юге Украины 27 октября сохранится малооблачная погода. Ветер усилится до 7-12 м/с. Ночью будет +5...+10 °С, а днем воздух разогреет до +13...+18 °С.

На востоке Украины в воскресенье будет переменная облачность, скорость ветра 5-10 м/с. Температура ночью составит 0...+5 °С, а днем будет +9...+14 °С.

Дожди в Украине

Синоптик Наталья Диденко также говорит, что на выходных существенных осадков в Украине не будет, однако в субботу, 26 октября, в ряде областей от Черниговщины через Черкасскую область в Крым все же вероятны слабые дожди.

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