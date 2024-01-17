Синоптик дал подробный прогноз до конца недели.

В Украине в ближайшие дни ожидается неустойчивая погода с осадками и колебаниями температуры. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича, опубликованный на портале meteoprog.

Погода 18 января

В четверг, по его данным, в западных и северных областях ожидаются умеренные осадки в виде снега, мокрого из снега, с переходом в дождь. Местами гололед, на дорогах гололедица. На остальной части страны без осадков. Скорость ветра будет 7-12 м/с, утром и днем местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9 °С, днем -1...+4 °С, в западных и южных регионах +3...+8 °С.

Погода 19 января

Перед выходными в Украине ожидается неустойчивая погода с осадками, преимущественно в виде дождя, в западных областях местами с мокрым снегом. Местами туманы. Ветер ослабнет до 5-10 м/с. Температура в течение суток составит 0...+5 °С, а в южной части днем воздух прогреется до +6...+11 °С.

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Погода 20 января

В субботу, по словам Игоря Кибальчича, ожидается постепенное снижение температуры и переход осадков из дождя в снег. На дорогах местами образуется гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -4...+1 °С, а в Крыму и Приазовье +3...+8 °С.

Погода 21 января

В конце недели ночью в восточных и южных областях, а днем в Крыму пройдет снег и мокрый снег. На остальной территории Украины сохранится погода без осадков. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью упадет до -5...-10 °С, днем -4...+1 °С. На юге Украины и в Крыму будет -1...+4 °С.

Потепление в Украине

О том, что завтра в Украине должно потеплеть, говорит и синоптик Наталья Диденко. По ее данным, похолодание, что сегодня охватило нашу страну, будет кратковременным. Уже 18 января в большинстве областей ожидается +2...+7, но это потепление будет сопровождаться дождями.

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