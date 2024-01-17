Смена погоды ожидаются уже в скором времени.

В Украину сегодня, 17 января, пришло похолодание. Но оно будет кратковременным. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталка Диденко.

По ее данным, "минус" в Украине еще будет держаться ближайшей ночью на Левобережье Украины, а потом погода резко изменится - ожидается потепление с дождями.

"Морозная погода удержится ночью 18-го января на Левобережье Украины, а уже днем в четверг в большинстве областей ожидается +2...+ 7 градусов да еще и с дождем!"- сообщила Наталья Диденко.

Погода в Украине в ближайшие дни - что прогнозируют синоптики

По данным синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи, в ближайшие дни в Украине ожидается некоторое колебание температуры, а в конце недели вернется настоящая зимняя погода.

По прогнозу, днем 18 января температура в Украине повысится до "плюсов", начнутся дожди и усилится ветер. 19 января по всей Украине, кроме юга, пройдет мокрый снег, который местами будет превращаться в дождь.

В дальнейшем, по данным синоптика, осадки будут постепенно прекращаться, и на выходных уже ожидается спокойная погода.

19 и 20 января температура воздуха на юге ночью будет +1...+6, днем воздух прогреется вплоть до +6...+12. На остальной территории ночью ожидается от -3 мороза до +3 тепла, а в западных областях ночью подморозит до -1...-6.

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