Синоптик порадовал прогнозом на выходные, но есть неприятный нюанс.

В большинстве областей в ближайшие выходные ожидается летний характер погоды с малооблачным небом и высокими дневными температурами. Однако на западе страны пройдут дожди и грозы, а температура будет несколько колебаться. Об этом предупредил синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

Он пояснил, что погодные условия в Европе в ближайшие двое суток будут формироваться под влиянием области низкого давления. Территория Украины будет находиться на западной периферии малоподвижного антициклона с центром в районе Средней Азии и Южного Урала. Таким образом, на большей части территории нашей страны сохранится период теплой и сухой погоды.

"Тем не менее, западные области окажутся в зоне влияния малоподвижного холодного фронта с волнами, который протянется от Греции до Белого моря. Поэтому здесь пройдут осадки, а температурный фон будет испытывать некоторые колебания", - отметил Кибальчич.

Погода 23 сентября

В субботу, по прогнозу синоптика, в западных областях ночью без существенных осадков, а днем и вечером пройдут небольшие, местами умеренные дожди с грозами. В отдельных пунктах возможны шквалы 15-17 м/с. Ветер будет юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +12...+17 °С, днем +25...+30 °С.

В северных областях будет переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 °С, днем +23...+28 °С.

В центральной части страны без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +11...+16 °С, днем +24...+29 °С.

В южной половине Украины и в Крыму ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью +11...+16 °С, днем столбики термометров покажут +26 ... +31 °С.

В восточных областях ожидается сухая и малооблачная погода. Осадков не предвидится. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 °С, днем +23...+28 °С.

Погода 24 сентября

"В западных областях малоподвижный атмосферный фронт станет причиной дождливой и пасмурной погоды в течение суток. Кое-где прогремят грозы", - прогнозирует Игорь Кибальчич. Ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +12...+17 °С, днем +18...+23 °С, в Винницкой и Житомирской областях будет +24...+29 °С.

В северных областях переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +12...+17 °С, днем +25...+30 °С.

В центральной части Украины будет малооблачно и без осадков. Температура воздуха ночью составит +11...+16 °С, а днем воздух прогреется до +26...+31 °С.

В южных областях и в Крыму будет переменная облачность. Ночью +13...+18 °С, днем будет жара, +27...+32 °С.

В восточных областях осадков не предвидится. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 °С, а днем +23...+28 °С.

Изменение погоды в Украине - что известно

О похолодании и осадках в западных областях Украины говорит и синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, в конце недели здесь ожидаются дожди, которые снизят температуру до +20...+23 градусов.

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