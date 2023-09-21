22 сентября, по прогнозу синоптика, вероятны сильные порывы ветра.

Перед выходными, 22 сентября, погода в Украине будет теплой, сухой и солнечной. Однако ожидается усиление ветра. Об этом предупредила известный синоптик Наталья Диденко.

"22-го сентября в Украине продлится сухая преимущественно солнечная погода", - говорит синоптик.

Температура воздуха, по ее словам, даже ночью будет не очень низкая, +10...+15 градусов, а в течение дня пятницы ожидается "рахат-лукум", +23...+27 градусов.

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"Единственный интересный нюанс вне зоны синоптического комфорта: юго-восточный ветер может достигать завтра сильных порывов, осторожно!"- предупредила специалист.

В Киеве, по ее данным, 22 сентября осадков не будет. Температура воздуха в течение дня поднимется до +25...+27 градусов. Юго-восточный ветер ожидается умеренным, порой сильным.

"В субботу уже будем встречать день осеннего равноденствия. Дело будет возвращать понемногу на более глубокую осень, но погода решила еще нас порадовать солнцем и теплом", - спрогнозировала она.

В Украину возвращается летняя жара-что известно

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в ближайшие дни температура в Украине немного повысится. Кое-где ожидается, что воздух будет прогреваться до летних +30°...+31°.

В то же время в воскресенье, 24 сентября, на крайнем западе пройдут дожди, которые немного собьют температуру.

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