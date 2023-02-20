Погода начнет меняться уже сегодня вечером.

Очередной циклон с осадками испортит погоду в Украине. Об этом предупредил народный синоптик Станислав Щедрин.

По его словам, приход циклона стоит ждать уже сегодня вечером. Сначала осадки начнутся в западных областях, а в ночь на 21 февраля они распространятся по всей Украине.

"Пройдут дожди и сильный мокрый снег, температура по всей стране, кроме крайнего востока, будет колебаться в пределах +2...+6, на крайнем востоке - до -3...+1", - спрогнозировал Щедрин.

Видео дня

На сегодня, 20 февраля, в восьми областях на западе Украины объявили штормовое предупреждение. По данным Укргидрометцентра, в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. В указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.

Вас также могут заинтересовать новости: