Сегодня на западе нашей страны ожидается сильный ветер.

На сегодня, 20 февраля в восьми областях объявили штормовое предупреждение. По данным Укргидрометцентра, на западе Украины ожидаются сильные порывы ветра.

"Днем в западной части порывы юго-западного ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, I уровень опасности, желтый, объявлен в таких областях:

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Волынская;

Ривненская;

Львовская;

Тернопольская;

Хмельницкая;

Закарпатская;

Ивано-Франковская;

Черновицкая.

Погода на сегодня - прогноз Укргидрометцентра

По данным синоптиков, сегодня день в западных областях, вечером на Житомирщине и Киевщине дождь, местами с мокрым снегом. На остальной территории без осадков. На Левобережье на дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, днем в западной части порывы 15-20 м/с. Температура днем 1-6° тепла, на Закарпатье и в южной части днем 7-9°.

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