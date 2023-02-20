На сегодня, 20 февраля в восьми областях объявили штормовое предупреждение. По данным Укргидрометцентра, на западе Украины ожидаются сильные порывы ветра.
"Днем в западной части порывы юго-западного ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, I уровень опасности, желтый, объявлен в таких областях:
- Волынская;
- Ривненская;
- Львовская;
- Тернопольская;
- Хмельницкая;
- Закарпатская;
- Ивано-Франковская;
- Черновицкая.
Погода на сегодня - прогноз Укргидрометцентра
По данным синоптиков, сегодня день в западных областях, вечером на Житомирщине и Киевщине дождь, местами с мокрым снегом. На остальной территории без осадков. На Левобережье на дорогах местами гололедица.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, днем в западной части порывы 15-20 м/с. Температура днем 1-6° тепла, на Закарпатье и в южной части днем 7-9°.