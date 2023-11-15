До конца недели в Украине будет дождливо, временами дожди будут сопровождаться мокрым снегом.

До конца недели в Украине сохранится неустойчивая и влажная погода с дождями, снегом и мокрым снегом. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича, передает "Метеопрог".

Погода 16 ноября

В четверг, по данным синоптика, в Украине ожидается неустойчивая и дождливая погода. Только днем в западных областях без существенных осадков. Ветер будет северный и северо-западный, 7-12 м/с. Днем в южных и западных областях местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +4...+9 °С, днем +6...+11 °С. В северных и западных областях ночью 0. ..+5 °С, днем не выше +3...+8 °С.

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Погода 17 ноября

Погода 18 ноября

В субботу ночью будет без существенных осадков, а днем в южных, западных и северных областях пройдут дожди. В Карпатах и на Прикарпатье ожидается снег и мокрый снег. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3 °С, днем +3...+8 °С, в Крыму - до +12 °С.

Погода 19 ноября

В воскресенье, 19 ноября, в южных и восточных областях ожидается дождь, местами с мокрым снегом. На остальной Украине без существенных осадков. Ветер северный / северо-западный, 5-10 м/с, на юге отдельные порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +3. ..-2 °С, днем +2...+7 °С.

Когда снег будет в Киеве - прогноз

По данным Украинского гидрометцентра, мокрый снег в столице ожидается 17 и 18 ноября. Также, по данным Укргидрометцентра, сохраняется тенденция к постепенному снижению температуры.

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