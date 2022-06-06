Небольшие дожди ожидаются лишь во второй половине недели.

В ближайшую неделю погода порадует украинцев теплом. Практически по всей стране ожидается комфортная температура +24°...+28°, будет не холодно и не жарко. Лишь перед выходными на западе страны начнет меняться погода. Сначала ожидаются грозы, а затем небольшое снижение температуры до +21°...+25°. В воскресенье небольшие дожди покапают в Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Так, неделя в Украине начнется солнечной и сухой погодой. Небольшая облачность будет наблюдаться лишь на юго-востоке и юго-западе страны. Воздух по всей стране прогреется до комфортных +23°...+26°, лишь в крыму столбики термометров покажут +22°.

Во вторник, 7 июня, солнца в Украине станет меньше, а тепла больше. В большинстве областей ожидается от +24° до +27°, лишь на юге местами будет до +28°. В Крыму по-прежнему будет прохладнее всего, +22°.

8 июня в Украине станет еще немного теплее. Температура в большинстве областей будет подниматься до +25°...+28°. На юге местами ожидается жара до +30°.

В четверг, 9 июня, в Украине будет +25°...+28°, на юге воздух прогреется до +29°, а в Крыму ожидаются дожди и около +20°.

Перед выходными, 10 июня, в западных областях местами ожидаются грозы. На остальной территории по-прежнему будет преимущественно сухая погода, небольшая облачность. Во львовской области ожидается около +23°, на остальной территории будет +24°...+28°, на юге воздух прогреется до +30°, в Крыму - до +22° и также грозы.

На выходных украинцев ждет теплая погода, но местами пройдут небольшие дожди. На юге потеплеет до +28°...+23°, а в субботу в некоторых западных областях ожидается небольшое снижение температуры до +21°. В воскресенье небольшие дожди покапают в Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Народный прогноз на неделю

6 июня - день Симеона Столпника. Считалось, что именно с этого дня начинается настоящее лето. Идет дождь 6 июня - будет много грибов.

7 июня - Иванов день. Сильные росы на Иванов день - к хорошему урожаю.

8 июня - Карпа. Много комаров 8 июня - последняя декада летнего месяца будет теплой, но стоит ожидать осадков. Хороший урожай щавеля 8 июня - лето будет теплым.

9 июня - Федорин день. Облачная погода днем 9 июня, но к вечеру облака пропадают - можно ждать ясного следующего дня.

10 июня - Никиты Тихого, Евтихия. День тихий и безветренный - будет богатый урожай.

11 июня - Феодосии Колосницы. В это время начинает колоситься хлеб, поэтому день и назван "колосница".

12 июня - день Исакия Змеевика. По народным поверьям, в этот день змеи "ходят по лесам-" и убивать их очень опасно.

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