В некоторых областях температура опустится до -14 градусов по Цельсию.

В четверг, 7 декабря, украинцам стоит готовиться к морозного дня. Впрочем, осадки будут лишь в ряде областей.

Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, завтра в Украине будет морозно. Ближайшей ночью ожидается -3...-9, на севере местами -10...-14 градусов. В течение дня -1...-4 градуса.

Ветер юго-восточный, порывистый. Снег вероятен на западе, на юге с дождем. На остальной территории - без осадков.

Видео дня

В Киеве завтра без осадков, ветрено, морозно. Ночью -5...-8, днем -1...-3 градуса.

Погода в Украине

Ранее эксперт по погоде Наталья Диденко 6 декабря поделилась, что в наше государство мчится циклон из Турции. По ее словам, из-за этого циклона в части регионов Украинского государства ожидается снег.

3 декабря Диденко писала, что в начале этой недели погоду в Украине будет определять антициклон под названием Dunja. Синоптик отмечала, что ожидается похолодание, а осадки маловероятны.

Вас также могут заинтересовать новости: