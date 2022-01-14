Уже через несколько дней в Украине вновь ожидается сильный ветер и снижение температуры.

В субботу, 15 января, ветер в Украине еще удержится сильным, потом ослабнет. Однако затем вновь усилится, а столбики термометров поползут вниз.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, новое усиление ветра следует ждать 17-18 января. В эти дни также ожидается снижение температуры.

"Ближайшее существенное похолодание (хотя и не сильное) ожидается 17-19 января", - сообщила синоптик, однако не уточнила, на какую температуру стоит рассчитывать украинцам.

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Напомним, по прогнозу Погода УНИАН, после резкого потепления в Украину возвращаются небольшие морозы. Уже на выходных, 15 и 16 января, по всей стране ожидаются ночные морозы до -4°, а днем температура в большинстве областей будет колебаться в пределах -2°...+1°. Сильные морозы до -13° ожидаются на Закарпатье. Небольшие осадки смешанной фазы ожидаются в отдельных областях. В целом же по стране будет преобладать сухая погода.

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