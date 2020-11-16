Зима уже здесь: на Сумщине выпало 6 сантиметров снега (видео)

В Харьковской области также пошел снег, но быстро растаял.

Иллюстрация: в Украине выпал первый снег / фото УНИАН

В эти выходные на Харьковщине и Сумщине выпал первый снег.

Об этом сообщает ТСН.

В Харькове снег достаточно быстро растаял. На выходных пошел первый снег и в Сумской области. Там, по словам очевидцев, его насыпало 6 сантиметров.

Снег на востоке Украины синоптики прогнозируют и сегодня. А вот в центральных и южных регионах будет дождливо, до западных областей осадки дойдут уже во вторник.

По словам синоптиков, на этой неделе холодный фронт накроет все регионы Украины, на востоке минусовую температуру ожидают даже днем.

Погода в Украине на 16 ноября: данные погоды УНИАН

В понедельник, 16 ноября, практически на всей территории Украины - облачно, местами - ливни, а в Северодонецке - сильный снег. Солнце выглянет только в Одесской, Львовской и Херсонской областях. Столбики термометров поднимутся до +3° в центре до +12° - в южных областях до -1° опустятся на востоке и до +9° в западной части страны.