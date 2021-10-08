Жертвами землетрясения стали 32 человек.

В районе Токио в четверг вечером, 7 октября, произошло сильнейшее за последнее десятилетие землетрясение. По последним данным, его жертвами стали 32 человека.

Об этом сообщается агентство Kyodo.

Как сообщается, сегодня утром опять произошли подземные толчки, в результате чего была нарушена работа метро.

По данным агентства, многие пассажиры ночных поездов оказались в затруднительном положении, т.к. рейсы скоростных экспрессов и 16 местных железнодорожных линий были отменены.

Как сообщается, магнитуда землетрясения составила 5,9. Это был первый раз, когда люди в центре Токио ощущали настолько сильные толчки после сильного землетрясения 11 марта 2011 года, которое опустошило северо-восток Японии, вызвало цунами и ядерную катастрофу на АЭС "Фукусима".

Землетрясение также вызвало отключение электричества в сотнях зданий, также зафиксировано 28 случаев, когда люди оказывались в ловушках в лифтах.

Напомним, днем ранее более 20 человек погибли и 200 получили ранения в результате землетрясения в Пакистане. В результате землетрясения рухнули сотни глиняных домов. Известно, что среди погибших шестеро детей.

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Автор: Екатерина Лиманская