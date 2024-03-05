Подземные толчки зафиксировали на Ивано-Франковщине.

В Украине произошло землетрясение. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

По данным специалистов, подземные толчки зафиксировали 4 марта в районе г. Надворная Ивано-Франковской области на глубине 7 километров. Магнитуда землетрясения составила 1,7 по шкале Рихтера.

"По классификации землетрясение относится к "неощутимым". Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей, сотрясения земли обнаруживаются и регистрируются только сейсмографами", - пояснили специалисты.

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По данным центра спецконтроля, последнее землетрясение из этого района было 06 февраля, тогда зафиксировали подземные толчки магнитудой 2,4.

Землетрясения в Украине - последние новости

Отметим, что это уже второе землетрясение в Украине с начала марта. 1 числа в Украине зафиксировали землетрясение, которое можно было почувствовать. Эпицентр землетрясения находился в Решетиловском районе Полтавской области на глубине 10 километров. Его магнитуда составила 3,6.

В конце февраля, 28 числа, землетрясение произошло возле острова Змеиный. Магнитуда составляла 2,7 по шкале Рихтера. Толчки зафиксировали на глубине 5 км.

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