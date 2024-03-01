Подземные толчки зафиксировали 1 марта.

Сегодня, 1 марта, в Украине произошло землетрясение, которое можно было почувствовать. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

По данным специалистов, землетрясение произошло в 02:22, а его магнитуда составила 3,6. Эпицентр землетрясения находился в Решетиловском районе Полтавской области, к западу от г. Полтава, на глубине 10 километров.

"По классификации землетрясений относится к еле ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", - говорится в сообщении.

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В ведомстве напомнили, что подобные по силе землетрясения с территории Полтавской области регистрировались и ранее, в частности последние из них 23 июля (магнитуда 2,6), 8 июня (магнитуда 3,7), 26 мая (магнитуда 3,5) и 14 января 2023 года с магнитудой 2,7.

Землетрясения в Украине - последние события

В сентябре прошлого года в Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 3,1. А в октябре в Ужгороде произошло землетрясение магнитудой 4,5. Оно было настолько сильным, что толчки также почувствовали в других областях. Тогда горожане сообщали, что в квартирах качались люстры. О толчках также сообщали жители Львовской и Тернопольской областей.

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