По расчетам, землетрясение не представляет угрозы для населения.

28 февраля 2024 года неподалеку от острова Змеиный произошло землетрясение. Толчки зафиксировали около 18:58.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля. Отмечается, что было зарегистрировано землетрясение из Черного моря, в 17 км к югу от острова Змеиный.

Магнитуда составляла 2,7 по шкале Рихтера. Толчки зафиксировали на глубине 5 км.

Видео дня

"По расчетам, землетрясение не несет угрозы для населения, по классификации землетрясений относится к "еле ощутимым". Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", – объяснили в центре.

Землетрясения в Украине: другие новости

18 февраля землетрясение зафиксировали на Тернопольщине. Подземные толчки были на глубине пять километров, а магнитуда по шкале Рихтера составляла 2,6, сообщали в Главном центре специального контроля. Отмечалось, что землетрясение отнесли к "еле ощутимым".

Землетрясение в Украине фиксировали и 6 февраля – источник находился в 12 километрах к востоку от города Яремче Ивано-Франковской области. Глубина составила 4 километра, магнитуда – 2,6 (по шкале Рихтера).

Вас также могут заинтересовать новости: