До конца месяца в Украину придет жара, уверен народный синоптик Владимир Деркач.

Настоящей летней жары стоит ждать в третьей декаде июня.

Об этом рассказал народный синоптик Владимир Деркач, передают Факты.

По его данным, июнь еще порадует украинцев жаркой погодой.

По расчетам народного синоптика, во второй десятидневке июня ночи все еще будут холодными, до 20 июня возможны дожди.

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Согласно прогнозу от Владимира Деркача, погода ощутимо изменится после летнего солнцестояния 21 июня. С наступлением астрономического лета придет и летняя жара, хотя вероятность дождей все еще останется.

Потопы в Украине

В Украине уже несколько дней города заливает сильными ливнями. Как сообщал Погода УНИАН, Черновцы побило градом размером с перепелиное яйцо, а молния попала в детскую больницу. А в Днепре дождь разрушил и смыл в реку часть набережной.

Раньше Харьков за 15 минут ушел под воду: город затопило и побило градом.

Как сообщал УНИАН, аналогичный потоп произошел в Херсоне. В результате мощного ливня и проблем ливневой канализации, которая не справилась с большим количеством воды, город ушел под воду. Вода переливалась через бордюры на дорогах, а люди переходили улицу по колено в воде.

В Мелитополе 9 июня разбушевалась стихия, в результате которой улицы города буквально ушли под воду. По словам местных жителей, затопило даже центральные улицы города.

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Автор: Екатерина Лиманская