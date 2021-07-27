В Италии сильный град повредил сотни автомобилей.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Как отмечается, непогода налетела внезапно и длилась менее часа и за это время успела причинить немалый вред.
Как сообщается, на трассе между городами Пьяченца и Парма образовалась длинная пробка. Мощные ливни с градом накрыли весь север Италии.
Непогода в Украине
Как сообщал Погода УНИАН, ранее на Николаевщине выпал град размером с куриное яйцо. Аномально огромные градины заметили в городе Южноукраинск.
Неделю назад в Украине бушевала непогода: затоплены целые села, без света остались более 800 населенных пунктов
Штормовое предупреждение
Сегодня, 27 июля, в западных областях Украины объявили штормовое предупреждение. Ожидаются опасные метеорологические явления, в частности грозы, град и шквалы.
"27 июля в западных областях грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.
Из-за ухудшения погоды объявлен I уровень опасности.