Погода в Украине / фото ua.depositphotos.com

В субботу, 10 декабря, в Украине ожидается ухудшение погоды. В частности, в Укргидрометцентре предупреждают о сильных дождях, мокром снеге и тумане. 

По данным синоптиков, 10 декабря ночью в западных областях ожидаются значительные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Также в южных, центральных и восточных областях ночью и утром 10 декабря будет туман, видимость составит 200-500 метров. 

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"Погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - предупредили в Укргидрометцентре. 

Из-за непогоды, I уровень опасности, желтый, объявлен по всей Украине, кроме таких областей:

  • Житомирская;
  • Киевская;
  • Черниговская;
  • Сумская.
Погода в Украине 10 декабря / скриншот meteo.gov.ua

Погода на выходные

Как сообщал Погода УНИАН, 10 и 11 декабря в Украине ожидается теплая, однако влажная погода. Осадки коснутся практически всей страны и будут лить и в субботу, и в воскресенье. Иногда при понижении температуры возможен мокрый снег. 

В то же время ожидается потепление, кое-где - до весенних отметок. Так, например, на юге и местами в центральных областях будет +10°...+14°.

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