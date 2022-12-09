Благоприятная погода ожидается лишь на севере Украины.

В субботу, 10 декабря, в Украине ожидается ухудшение погоды. В частности, в Укргидрометцентре предупреждают о сильных дождях, мокром снеге и тумане.

По данным синоптиков, 10 декабря ночью в западных областях ожидаются значительные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Также в южных, центральных и восточных областях ночью и утром 10 декабря будет туман, видимость составит 200-500 метров.

Видео дня

"Погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - предупредили в Укргидрометцентре.

Из-за непогоды, I уровень опасности, желтый, объявлен по всей Украине, кроме таких областей:

Житомирская;

Киевская;

Черниговская;

Сумская.

Как сообщал Погода УНИАН, 10 и 11 декабря в Украине ожидается теплая, однако влажная погода. Осадки коснутся практически всей страны и будут лить и в субботу, и в воскресенье. Иногда при понижении температуры возможен мокрый снег.

В то же время ожидается потепление, кое-где - до весенних отметок. Так, например, на юге и местами в центральных областях будет +10°...+14°.

Вас также могут заинтересовать новости: