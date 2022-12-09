В субботу, 10 декабря, в Украине ожидается ухудшение погоды. В частности, в Укргидрометцентре предупреждают о сильных дождях, мокром снеге и тумане.
По данным синоптиков, 10 декабря ночью в западных областях ожидаются значительные осадки в виде мокрого снега и дождя.
Также в южных, центральных и восточных областях ночью и утром 10 декабря будет туман, видимость составит 200-500 метров.
"Погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - предупредили в Укргидрометцентре.
Из-за непогоды, I уровень опасности, желтый, объявлен по всей Украине, кроме таких областей:
- Житомирская;
- Киевская;
- Черниговская;
- Сумская.
Погода на выходные
Как сообщал Погода УНИАН, 10 и 11 декабря в Украине ожидается теплая, однако влажная погода. Осадки коснутся практически всей страны и будут лить и в субботу, и в воскресенье. Иногда при понижении температуры возможен мокрый снег.
В то же время ожидается потепление, кое-где - до весенних отметок. Так, например, на юге и местами в центральных областях будет +10°...+14°.